Allarme truffe a Pagani: sindaco mette in guardia gli anziani "Chiamano ipotetici parenti chiedendo soldi per la consegna di prodotti. Fate attenzione"

E' ancora allarme truffe telefoniche ai danni dei cittadini paganesi. Il sindaco Raffaele De Prisco mette in guadia la popolazione, chiedendo di avvertire in particolare i più anziani.

Il modus operandi sarebbe sempre lo stesso: ipotetici parenti chiedono soldi per la consegna di prodotti. "Prestate la massima attenzione se ricevete queste chiamate" È una truffa! Il truffatore si finge un corriere e chiede alla vittima dei soldi per consegnare il pacco, dicendo che il parente che ha prenotato il prodotto in quel momento non è disponibile al pagamento." Spiega il primo cittadino

"A quel punto alla vittima al telefono viene passata anche un'altra persona, che il truffatore dice essere il parente incriminato o un altro parente vicino, per spingere la vittima a convincersi che la richiesta sia reale. I truffatori conoscono i nomi dei componenti familiari e qualche dettaglio e lo comunicano alla vittima per fare in modo che abbocchi!" Il messaggio pubblicato dalla fascia tricolore.