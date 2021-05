Elezioni 2021: Centro Democratico riunito nella Piana del Sele "Un’occasione di confronto in cui sono stati affrontati temi di rilievo per Battipaglia"

Prosegue il lavoro organizzativo e programmatico di Centro Democratico nella Piana del Sele, con la partecipazione di esponenti locali, regionali e nazionali. Mercoledi 12 maggio si è svolta presso la sede di Centro Democratico di Battipaglia, una riunione tematica di verifica del percorso politico ed elettorale in vista del rinnovo dell’amministrazione comunale, per il quale Centro Democratico è schierato stabilmente nella coalizione di centro sinistra a sostegno del candidato sindaco Antonio Visconti.

Promotore dell’incontro il Coordinatore Provinciale di Centro Democratico Leonardo Maria Claps che ha dichiarato: “Erano presenti il Vice Coordinatore Regionale Giovanni D’Avenia responsabile organizzativo per le prossime elezioni amministrative, Pierpaolo Carlone componente dell’esecutivo provinciale, Pierino Ciotti coordinatore cittadino, l’On. Nicola Acunzo componente del Gruppo parlamentare alla Camera dei Deputati di Centro Democratico, l’On. Paolo Del Mese, storico riferimento dei moderati nella Piana del Sele, che ha messo a disposizione la sua grande esperienza politica e parlamentare per la crescita di Centro Democratico nella provincia di Salerno e nel comune di Battipaglia, la presenza dell’On. Poalo Del Mese darà un contributo fondamentale allo sviluppo e alla crescita dei nuovi percorsi politici del nostro partito. A Pierpaolo Carlone e Pierino Ciotti, continua Claps, va riconosciuto il significativo lavoro svolto in questi mesi nel comune di Battipaglia, impegno che ha delineato un ruolo di primissimo piano per il nostro partito nella coalizione di centro sinistra. La riunione è stata un’occasione di confronto in cui sono stati affrontati temi di rilievo per la città di Battipaglia e per i quali Centro Democratico ha sempre manifestato evidente sensibilità: politiche di sviluppo economico per le attività produttive e commerciali; logistica, mobilità e piano urbanistico; politiche sociali, sport e disabilità; valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti; tutela dell’ambiente e gestione dei rifiuti."

"Su questo aspetto - conclude Leonardo Claps - un contributo significativo alle idee programmatiche e alle iniziative per la città è stato fornito dall’ On. Acunzo, che di recente è stato promotore di importanti emendamenti rivolti alle zone della Piana del Sele e in particolare al territorio di Battipaglia e primo autore di una proposta di legge in merito ad iniziative volte al contenimento dei miasmi e a favore dell’agricoltura contadina, evidentemente penalizzata dalla presenza di impianti di Smaltimento Rifiuti mal funzionanti e presentata recentemente in commissione Agricoltura. Iniziative parlamentari per risolvere problematiche che da tempo affliggono i cittadini e gli imprenditori di Battipaglia e che, con gli altri temi indicati, saranno una parte fondamentale del nuovo programma elettorale di Centro Democratico per le amministrative di Battipaglia.”