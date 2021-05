Viadotto "Sele": avanzano i lavori di manutenzione Gli interventi tra i territori comunali di Oliveto Citra e Contursi Terme

Avanzano i lavori di manutenzione programmata sul viadotto ‘Sele’, situato tra il km 3,250 ed il km 5,400 della strada statale 691 “Fondo Valle Sele”, tra i territori comunali di Oliveto Citra e Contursi Terme, in provincia di Salerno.

Come reso noto da Anas alla Prefettura di Salerno e ad Istituzioni ed Enti Locali competenti (durante specifiche e preventive riunioni), l’esecuzione dei lavori rende necessaria – fino al prossimo 31 agosto – l’interdizione al transito della SS691 dallo svincolo di Contursi Terme Ovest-zona industriale allo svincolo per Oliveto Citra.

Le attività – per un investimento complessivo di circa 5 milioni di euro – consisteranno in interventi di risanamento corticale sulle parti strutturali in elevazione (pile, spalle e pulvini in c.a.) e nell’installazione di nuovi apparecchi d’appoggio degli impalcati, conformi alle normative antisismiche attualmente in vigore.

Per la natura tecnica degli interventi da effettuarsi, le attività devono essere eseguite in assenza di traffico.

La circolazione, ad eccezione di ambulanze e mezzi di soccorso, viene deviata con indicazioni in loco lungo la strada provinciale 429; lungo tale viabilità provinciale – precedentemente alla deviazione del transito, effettuata lo scorso lunedì 10 maggio – Anas aveva già effettuato interventi di rifacimento della pavimentazione, in tratti saltuari, di rifacimento della segnaletica orizzontale lungo l’intero tracciato e di sistemazione dell’innesto tra le rampe dello svincolo di Contursi Ovest-Zona Industriale e la SP429.

Inoltre, lo scorso sabato 15 maggio, Anas ha effettuato anche interventi di potatura di rami, sempre nell’ottica del miglioramento di un’arteria viaria che, sebbene non di competenza, è stata individuata quale percorso alternativo.