Emergenza acqua a Buonabitacolo: individuato il guasto L'esempio del signor Salvatore di Brienza, il sindaco: "E' stato un vero spiraglio di luce"

Dopo disagi, polemiche, interventi e duro lavoro, dopo sette giorni di totale assenza di acqua della rete idrica, sembrerebbe esser stato individuato il guasto della condotta a Buonabitacolo, così come documentato da un video in diretta sulla pagina facebook del comune. Una situazione difficile andata avanti per giorni e che ha costretto il sindaco Giancarlo Guercio a dichiarare lo stato di emergenza in paese. Sul posto sono arrivati anche tecnici specializzati, proprio nella giornata di ieri, infatti, il geologo Domenico Guida dell'Università di Salerno ha effettuato un sopralluogo. Per far fronte al problema si sta provvedendo a installare cisterne anche presso gli edifici scolastici ed il sindaco Guercio èin stretto contatto con Prefettura, Asl e Protezione civile regionale per monitorare gli sviluppi e adottare i relativi provvedimenti.

Tra aggiornamenti e comunicazioni, il primo cittadino ha anche voluto accendere i riflettori su un momento di solidarietà. Di impegno civile e comunitario. Protagonista della vicenda è il signor Salvatore Salviulo, 70enne di Brienza. "Sabato sera ha sentito la notizia delle anomalie sulla rete idrica. Essendo esperto, senza contattare nessuno, ieri si è fatto trovare fisicamente nei pressi della sorgente e ha subito messo a disposizione le sue competenze. Come se si fosse trattato di un problema suo personale, non ha lasciato soli, nemmeno per un attimo, i consiglieri e gli operai, guidandoli con serietà, professionalità e accuratezza. Ha scovato chiusini di cui non si sapeva nemmeno l'esistenza, ha fatto prove di portata, di pressione, ha compreso dove era circoscritto il problema. È rimasto sconcertato per alcune riparazioni fatte in passato, che non tenevano conto né di carico né di portata né di pendenza. Ha istruito tutti sul da farsi senza abbandonare il campo. Perché lo ha fatto, ci siamo chiesti? Perché è un uomo serio che ama il suo lavoro e ha voluto rendersi utile." Racconta la fascia tricolore.

"Semplicemente questo: ha sentito di doverlo fare. Encomiabile! Comunque vada questa faccenda, risolti o meno i problemi, in via definitiva o provvisoria, il supporto del nostro signor Salvatore ci ha sostenuti e incoraggiati. Più volte ha ripetuto: "Dobbiamo procedere, in un modo o nell'altro dobbiamo trovare il problema e risolverlo". In questi giorni di vera angoscia, Salvatore è stato un vero spiraglio di luce. È forse proprio di persone come lui che una comunità e i suoi semplici servizi, le sue piccole risorse, hanno veramente bisogno. Porterò con me, come grande esempio di vita, la sua appassionata e generosa dedizione. Intelligenti pauca." Conclude il sindaco Guercio.