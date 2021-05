Sicurezza a Pontecagnano: oltre 300gr di droga sequestrati Il report sui controlli: 1 arresto e 5 denunce per violenza domestica

Pontecagnano al setaccio, nel corso dell'ultima settimana sono stati 617 i controlli effettuati. I carabinieri hanno anche effettuato 5 perquisizioni personali, 2 perquisizioni domiciliari, 1 arresto. Nel corso delle verifiche, le forze dell'ordine hanno sequestrato 320 gr di sostanza stupefacente ed elevato 5 denunce per violenza domestica e 7 denunce in stato di libertà.

Sulla fascia costiera, la Polizia Locale ha elevato 209 verbali per infrazione dei limiti di velocità con l'ausilio di sistemi autovelox. Inoltre sono stati elevati 85 verbali nel centro cittadino per infrazioni quali divieto di sosta o per non aver apposto regolare disco orario. Le Guardie rurali hanno notificato 6 verbali per abbandono rifiuti pattugliando prevalentemente la fascia costiera.

"Da menzionare anche il Nucleo Elicotteristi che mette in campo le proprie risorse e i propri mezzi a supporto di queste attività. Grazie alla presenza di Carabinieri, Polizia Municipale e ASAD PEGASO si sono svolte regolarmente le attività presso il Polo vaccinale di Pontecagnano Faiano, pertanto a loro va un ringraziamento particolare. Con le prossime aperture pianificate dal Governo l'attività di controllo per questi uomini sarà ancora più difficile e intensa. Invito tutti al rispetto preciso delle regole e a collaborare al mantenimento di uno stato di sicurezza della Città." Il commento del sindaco Giuseppe Lanzara.