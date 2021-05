Polla si colora con il concorso "Un gentile balcone in fiore" Il primo classificato verrà premiato con l'esenzione TARI dell’annualità in corso

"Un gentile balcone in fiore" la nuova iniziativa del comune di Polla è appena stata annunciata e ha già raccolto tanti pareri favorevoli dai cittadini, pronti a migliorare ed abbellire il Paese.Il concorso prevede l’abbellimento con decorazioni floreali, a tema libero, di balconi, terrazze, finestre, davanzali o particolari abitativi visibili dall'esterno, ubicati nel territorio del comune, prospicienti la strada. Sono esclusi i giardini. L'iniziativa, organizzata dall’Amministrazione comunale, nell’ambito del progetto “Costruiamo Gentilezza”, intende rendere più bello, gradevole ed ospitale il paese, attraverso l’utilizzo dei fiori.

"Un mezzo di grande effetto cromatico ed estetico, in grado di trasformare la scorcio di una via, una piccola finestra, una piazza - Hanno scritto dal comune - Si intende, tramite il linguaggio dei fiori, valorizzare il legame affettivo che i cittadini hanno per la propria città ed il rispetto per la natura premiando gli interventi che contribuiscono a diffondere l'immagine di una comunità accogliente e fiorita."

Possono partecipare al concorso tutti gli abitanti residenti nel comune di Polla, escluso gli specialisti del settore, che abbelliscono parti esterne della loro abitazione. Basterà iscriversi, entro il 15 giugno 2021, utilizzando l’apposito modulo disponibile presso gli uffici comunali e scaricabile dal sito del comune. A seguito dell’iscrizione, sarà consegnata una coccarda numerata e colorata che, messa in bella evidenza, contraddistinguerà il luogo fiorito. La partecipazione al Concorso "Polla- Un Gentile Balcone in Fiore" è gratuita ed è gratuita l'occupazione di eventuale suolo pubblico. Un fotografo incaricato dal Comune di Polla fotograferà nella prima settimana di luglio tutti i siti iscritti e contraddistinti dalla coccarda numerata e colorata. Le foto saranno pubblicate sulla pagina Istituzionale del Comune e spetterà, poi, ai cittdadini, votare il vincitore entro il 20 luglio.

Il primo classificato verrà premiato con l'esenzione TARI dell’annualità in corso, al secondo e al terzo classificato è destinata l’attribuzione di una targa. La proclamazione e premiazione dei vincitori avverrà nel mese di agosto, in concomitanza con le Manifestazioni estive.