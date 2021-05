Battipaglia: apre il centro vaccinale per le aziende agricole Presente all'inaugurazione anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca

Taglio del nastro, questa mattina, presso l'ex “Fabbrica dei Sapori” di Battipaglia, per il primo centro vaccinale d’Italia per i lavoratori delle aziende agricole. L'iniziativa frutto di un accordo di collaborazione fra Asl Salerno, Regione Campania e Confagricoltura. Presente all'inaugurazione anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, via social, ha condiviso alcuni scatti.

"Prosegue, parallelamente alla vaccinazione per fasce d’età, la nostra campagna di immunizzazione per le categorie produttive. Quello agricolo è un settore particolarmente importante che interessa tanti addetti del territorio. Vogliamo far ripartire l’economia e le attività produttive in sicurezza." Le parole del Governatore. Presenti anche il presidente di Confagricoltura Campania Fabrizio Marzano, il presidente di Confagricoltura Salerno Antonio Costantino e il vicepresidente Rosario Rago.

L’attività di vaccinazione proseguirà nei prossimi giorni dalle 9 alle 17, senza interruzioni. Le imprese agricole che vorranno vaccinare titolari e i propri dipendenti devono prenotare telefonando o inviando un messaggio WhatsApp al numero 3451196368 oppure possono scrivere a salerno@confagricoltura.it .

I dipendenti delle imprese agricole, una volta giunti nel centro vaccinale, potranno rispondere al questionario di anamnesi e dare il proprio consenso informato alla vaccinazione, che sarà successivamente inoculata, prenotando il richiamo.