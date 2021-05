Cava de' Tirreni: programmazione piano sociale di zona Il calendario degli incontri

L’Ambito Territoriale S2 – Comune Capofila Cava de’ Tirreni sta per procedere alla programmazione della Terza Annualità del Secondo Piano Sociale Regionale così come disposto dal D.D.R.C. n. 442 del 7/8/2015, a tal fine ha invitato i Soggetti Portatori di Interesse Pubblico: ASL, Scuole, Cooperative, Organizzazioni di Volontariato, Associazione ed Enti di promozione sociale, Fondazioni, Enti di Patronato, Sindacati ed altri Soggetti Privati alla progettazione partecipata attraverso i Tavoli di Concertazione, che si terranno presso la sede dell’Ufficio di Piano in via P. Atenolfi, 40 – Cava de’Tirreni.

Gli incontri saranno articolati secondo il seguente calendario:

GIOV 24/09/2015 - 16.00/19.00 INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA

VEN 25/09/2015 - 9.00/11.00 CONTRASTO ALLA POVERTA’

VEN 25/09/2015 - 11.00/13.00 DIPENDENZE E

AREA PENALE ESTERNA

LUN 28/09/2015 - 9.00/11.00 DISAGIO PSICHICO

LUN 28/09/2015 - 11.00/13.00 IMMIGRAZIONE

MAR 29/09/2015 - 9.30/12.30 PERSONE ANZIANE

MAR 29/09/2015- 15.30/18.30 PERSONE CON DISABILITA’

MER 30/09/2015 - 9.00/11.00 INTERVENTI PER IL SOSTEGNO ALLE DONNE IN DIFFICOLTA’

MER 30/09/2015 - 11.00/14.00 INFANZIA E ADOLESCENZA

GIO 1/10/2015 - 10.00/13.00 SINDACATI