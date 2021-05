Nocera: ok al progetto per la scuola dell'infanzia di Cicalesi Il progetto è finalizzato all’ottenimento del finanziamento per un importo pari a 2.650.000 euro

E' stato approvato dalla giunta comunale di Nocera Inferiore il progetto per il nuovo Istituto scolastico dell’ infanzia di Cicalesi. Il progetto è stato candidato all’Avviso ministeriale per “la realizzazione di opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asilo nido e scuole dell’infanzia e a centri polifunzionali per servizi alla famiglia di cui all’art. 1 comma 61 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 per il quinquennio 2021-2025”.

A seguito dello studio delle vulnerabilità sismiche effettuato su tutti gli istituti scolastici comunali e le risultanze delle relative classi di rischio, per il plesso dell’ infanzia di Cicalesi è stato redatto un progetto di demolizione e di ricostruzione. Il progetto è finalizzato all’ottenimento del finanziamento promosso dal Ministero dell’Interno e dal Ministero dell’Istruzione con Avviso Pubblico per un importo pari a 2.650.000 euro.

La crescita della popolazione scolastica conseguente all’ incremento demografico registrato nel quartiere di Cicalesi è stato l’ elemento decisivo nella valutazione per la scelta dell’ Istituto scolastico da candidare ai finanziamenti ministeriali .Nella scuola di Cicalesi si sono riscontrati spazi insufficienti ad ospitare il numero di alunni in crescita.

Il progetto prevede nello specifico: l’abbattimento e la ricostruzione con ampliamento della struttura su due livelli.

Al piano terra sono previste sei aule dotate di pareti mobili che all’occasione potranno essere rimosse per creare spazi ancora più ampi, i percorsi ed i connettivi diventeranno funzionali.

Al piano primo saranno allocati l’aula polifunzionale, il laboratorio e la mensa. Il progetto, redatto dall’ ufficio di progettazione formato dall’ing. Gerardo Della Porta, responsabile del gruppo, l’ing. Fabio Pierro e l’ing. Concetta Picarella, nuovi assunti al Comune e guidati dall’assessore ai Lavori Pubblici, l’ arch Imma Ugolino, si proietta verso il connubio perfetto tra tecnologia e sostenibilità con particolare riguardo alla funzionalità degli spazi educativi.

“Esprimo una forte soddisfazione per il lavoro svolto, innanzitutto per la qualità del progetto che i nuovi tecnici hanno saputo raggiungere e per l’occasione colta attraverso l’avviso pubblico grazie al quale speriamo di realizzare una scuola con spazi flessibili e altamente adeguati all’attuale esigenza didattica “ dichiara l’assessore della giunta Torquato, l' arch. Immacolata Ugolino .

Il Sindaco Manlio Torquato ha aggiunto: “Gli edifici scolastici nocerini sono oggetto di numerosi interventi di riqualificazione strutturale atti a venire incontro alle esigenze del territorio e dell’ istituzione scolastica. Si lavora con il contributo degli uffici comunali per ristabilire sicurezza e spazi idonei alla collettività”