Sarno, educazione stradale ai bimbi: sulla strada con prudenza Coinvolti gli alunni dell'Istituto Comprensivo Sarno-Episcopio

Il progetto, promosso dal Terzo Circolo Didattico, prevede che i bambini imparino a muoversi sulla strada con tranquillità, consapevolezza dei rischi e dei pericoli. La finalità è quella di far nascere una “cultura della strada” che stimoli i giovani ad osservare l’ambiente che li circonda con altri occhi, comprendere le ragioni per cui certe regole vanno osservate, nel rispetto non solo di se stessi, ma anche degli altri, risvegliare il senso di appartenenza al territorio, acquisire consapevolezza dei rischi e dei danni sulla salute umana dovuti al mancato rispetto del codice stradale.



"I destinatari del progetto - spiega l'Assessore alla Pubblica Istruzione, Gianpaolo Salvato- sono gli alunni dell'Istituto Comprensivo Sarno-Episcopio che, accompagnati dagli agenti della Polizia Municipale e coadiuvati dagli insegnanti di riferimento, hanno percorso le strade di Episcopio e Foce. I bambini, con l’ausilio dei vigili urbani, hanno effettuato un mini percorso per apprendere i comportamenti corretti a cui attenersi e conoscere la segnaletica stradale e le norme del Codice della Strada".