Bivacco in piazza Farina: 13 extracomunitari allontanati Controlli a Battipaglia: multato il titolare di un negozio

Controlli a Battipaglia, in prima linea il personale della Polizia Locale agli ordini del colonnello Gerardo Iuliano. Verifiche mirate alla tutela del decoro urbano. Gli agenti hanno effettuati diversi interventi per contrastare lo stazionamento e bivacco da parte di numerosi cittadini extracomunitari e clochard in piazza Farina. Dopo numerose segnalazioni da parte di residenti e titolari delle attività della zona, che più volte avrebbero denunciato anche assembramenti in barba alle normative antiCovid, sono stati identificati ad allontanati tredici stranieri.

Cittadini che, come riportato dalla sindaca Cecilia Francese: "Nella stragrande maggioranza si rifornivano di bevande presso l’esercizio di commercio al dettaglio INDO-PACK di cittadini Pakistani."

Gli uomini polizia hanno quindi sanzionato il titolare dell'esercizio che, con una superficie di vendita di mq 25 consentiva l’accesso di numerosi cilenti all’interno, violando il divieto di assembramento. Per l'attività è stata disposta anche la chiusura per giorni cinque per violazione alle norme Covid.