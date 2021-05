Punto sicurezza: a Faiano un nuovo presidio "Un altro importante tassello per costituire e ricostruire una città più vivibile e accogliente"

La Giunta Comunale, con delibera n. 91 del 20/05/2021, ha approvato l’istituzione di un Punto Sicurezza a Faiano.

In Piazza Garibaldi, all’interno dell’unità immobiliare che in passato aveva ospitato gli alunni dell’I.C. Moscati, saranno ospitati: una sede distaccata della Polizia Municipale, la Protezione Civile A.S.A.D. Pegaso, lo Sportello Agricoltura, la Consulta degli Anziani.

Tutte le attività, rientranti in settori di pubblico interesse, disporranno dunque di uno spazio fisico in cui predisporre, coordinare ed effettuare servizi rivolti ai cittadini. L’inaugurazione formale dei locali avverrà in data venerdì 28 maggio, alle ore 9, nel pieno rispetto delle norme anti-contagio.

“Comunichiamo con orgoglio l’apertura di un presidio dedicato alla sicurezza, ubicato nella zona di Faiano e finalizzato a garantire un controllo mirato anche nella zona collinare del Comune. Il Punto di P.zza Garibaldi costituirà, inoltre, un’occasione di incontro e di confronto per due importanti organismi, di cui uno finalizzato ad incentivare, sostenere e supportare il settore agricolo, l’altro a promuovere attività con e per gli anziani. Un altro importante tassello per costituire e ricostruire una città più vivibile, accogliente e vicina ai bisogni di chi la abita”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.