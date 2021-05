Nocera,pubblicata graduatoria misure di solidarietà alimentare Il sindaco: “Un doveroso impegno che va garantito”

Pubblicata la graduatoria delle misure di solidarietà alimentare a Nocera Inferiore. Il sindaco Manlio Torquato sulla vicenda ha detto: “L’erogazione bis del bonus alimentare in favore delle fasce più colpite dall’ emergenza socio sanitaria è un doveroso impegno che va garantito”

Con la D.G.C n. 112 del 19.05.2021, è stata pubblicata la nuova graduatoria degli ammessi al sussidio economico a seguito della determinazione del Settore Socio Formativo n°255 del 7.04.202 con la quale si procedeva alla richiesta di presentazione delle istante per i soggetti beneficiari del sussidio economico per fronteggiare l’emergenza socio sanitaria da covid –19. Le istanze, presentate dai cittadini sulla piattaforma dedicata nel secondo Avviso sono state in totale 276, delle quali 232 risultano ammesse al sostegno economico e 44 escluse.

Il contributo già erogato nei mesi scorsi aveva coinvolto ulteriori 684 soggetti beneficiari.

Il provvedimento della giunta Torquato ha garantito l’ immediata ed urgente erogazione dei buoni spesa per i cittadini beneficiari. Per coprire l’ intera platea di cittadini beneficiari è stato stabilito di procedere con urgenza all’ erogazione del 50% dell’ importo totale spettante ad ogni nucleo familiare. Le procedure sono state seguite dall’ assessore al ramo, Antonietta Manzo.