Vietri, dal Comune: "Pieno sostegno agli Artigiani Ceramisti" "Occorrono interventi strutturali per salvaguardare una tradizione lunga 5 secoli"

"Sostengo senza se e senza ma la strada tracciata dal Manifesto degli Artigiani Ceramisti delle Terre di Antica Tradizione Ceramica." Sono le parole del sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni de Simone in prima linea per i lavoratori della categoria e a tutela dell'antica arte.

"Occorrono interventi strutturali per salvaguardare una tradizione lunga cinque secoli e orgoglio del Made in Italy nel mondo. Occorrono interventi strutturali per salvaguardare migliaia di posti di lavoro. Occorre il coraggio di mettere al centro del variegato sistema della Ceramica Artistica e Tradizionale l'artigiano ceramista e non più le sue appendici. Occorre utilizzare le risorse finanziarie dello Stato, delle Regioni e degli Enti Locali per ridare fiato ad un comparto che rischia di scomparire. Occorre prendere atto che la ricreazione è finita." Così, via social, la fascia tricolore.

E poi l'appello ai colleghi Sindaci dei "Comuni di Antica Tradizione Ceramica" ad affiancare i loro artigiani ceramisti sostenendo la strada tracciata dal loro Manifesto in ogni sede istituzionale: "Io l'ho fatto e continuerò a farlo."