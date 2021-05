Atti vandalici all'esterno del centro vaccinale di Coperchia Il comune di Pellezzano: "Procederemo con una denuncia"

Nella serata di ieri si sono registrati degli atti vandalici alle strumentazioni all’esterno del Centro Vaccinale di Coperchia, propedeutiche all’organizzazione ed attesa dei Cittadini presso lo stesso.

Dopo la segnalazione, è giunta sul posto la Polizia Municipale che ha visionato i filmati dell’impianto di videosorveglianza appositamente installato.

I filmati, nei quali si vede chiaramente un gruppo di ragazzi intento a giocare a calcio sotto il porticato incurante delle strumentazioni presenti, saranno consegnati alle Forze dell’Ordine competenti, ed il Comune procederà con formale denuncia.

Non è la prima volta che si registrano atti di inciviltà presso il Centro. "Vogliamo essere chiari: non ci faremo assolutamente intimorire da vili atti al bene pubblico da parte di un gruppo di incivili i quali non hanno ancora ben compreso il senso della Res Publica. I responsabili dovranno essere individuati e rispondere di quanto compiuto." Scrivono dal comune.