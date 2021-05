Vaccini, Acciaroli apre a over18: "Si parte con i più giovani" Oggi open day al V-Point: saranno somministrate 300 dosi del monodose di Johnson & Johnson

Procede spedita la campangna vaccinale nel comune di Pollica. Oltre il 50% della popolazione residente nel territorio di riferimento del hub vaccinale di di Acciaroli ha ricevuto almeno la prima dose di vaccino. Un risultato importante che registra nella giornata di oggi un altro grande momento.

"Una straordinaria giornata che speriamo di ripetere nei prossimi giorni, si parte con i più giovani!" Ha commentato il sindaco Sefano Pisani. Dalle 15 alle 19 di oggi, presso il V-Point ci sarà un opern day aperto a tutti coloro che hanno da 18 anni in su. Saranno somministrate 300 dosi di vaccino Janssen, il monodose di Johnson & Johnson. Potranno partecipare i solo i residenti nei comuni di Pollica, Montecorice, San Mauro Cilento e Serramezzana.

"Just one shot for a summer no-stop" ... solo una dose per una estate non stop!" Il commento della fascia tricolore.