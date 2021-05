Pagani: proposte culturali e eventi per l'estate 2021 Spazi gratuiti per le associazioni

Pagani riparte, con carica ed energia, in un’estate che si presenta ricca di eventi. È stata pubblicata negli scorsi giorni una manifestazione d’interesse tesa alla realizzazione di un calendario di eventi estivi per la stagione 2021. L’amministrazione intende realizzare, in rete con tutte le realtà culturali ed artistiche del territorio, un programma culturale e di intrattenimento, da mettere in campo nei mesi da giugno a settembre e da svolgersi in luoghi pubblici speri della città.

"L’avviso - fanno sapere dal comune - è rivolto a tutti i soggetti pubblici e privati, costituiti nelle forme delle Associazioni e Fondazioni, che operano sul territorio comunale, nell’ambito delle attività teatrali, culturali, musicali e ricreative al fine di poter programmare un’offerta variegata che vada incontro a un pubblico eterogeneo per età e sensibilità culturale.

Le attività da proporre, rispondendo alla manifestazione d’interesse, saranno realizzate in regime di volontariato. L’Amministrazione s’impegna a fornire la concessione gratuita degli spazi pubblici, eventualmente individuati quali sedi degli eventi, salvo problematiche inerenti provvedimenti di viabilità, traffico e/o manutenzione e/o sicurezza.

I soggetti interessati possono produrre apposita istanza nella quale siano contenute le seguenti informazioni:

- Denominazione dell’Associazione/Fondazione, con specificazione della sua personalità giuridica, con allegata documentazione probatoria (atto costitutivo, statuto, etc.);

- Breve relazione sulla sua attività;

- Tipologia dell’attività culturale/ricreativa proposta".

Le istanze vanno consegnate all’ufficio protocollo dell’ente, sito al piano terra di Palazzo San Carlo, o trasmesse tramite PEC al seguente indirizzo: protocollo@comunedipagani.legalmail.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 26 maggio 2021.

"Inauguriamo questa stagione estiva con l’entusiasmo e l’ottimismo tali da garantire una ripartenza più rosea per le nostre vite, con tutta la passione che contraddistingue le tante realtà che animano il territorio. Pur con le misure di sicurezza ancora necessaria per scongiurare il contagio da Covid-19, ci prepariamo a vivere un’estate più spensierata a Pagani, con una città più viva, che offra piacevoli momenti culturali e di intrattenimento per tutte le fasce d’età" ha detto l’assessore alla cultura Valentina Oliva.