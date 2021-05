Vaccini, open day per over18 a Sarno: prenotazioni esaurite In poco più di un'ora raggiunte 700 richieste

Ha registrato il "tutto esaurito" l'open day dedicato alle vaccinazioni per gli over 18 nel comune di Sarno. Le richieste per le 700 dosi disponibili sono arrivate in poco più di un'ora. Al fine di evitare assembramenti e procedere in piena sicurezza, infatti, era stata creata una piattaforma su cui "prenotarsi", che sarebbe rimasta aperta fino ad esaurimento delle dosi disponibili. "È un dato importante per la nostra città, perché rileva la voglia di tornare alla normalità ed il grande senso di responsabilità verso se stessi e gli altri. - Sottolinea il vice sindaco Roberto Robustelli - Sicuramente ci saranno altri appuntamenti, la cui organizzazione è legata alla disponibilità di dosi di vaccino. Chi non è riuscito questa volta a prenotarsi, riuscirà sicuramente al prossimo Open Day." Assicura.

Le somministrazioni avverranno il prossimo giovedi` 27 maggio, dalle ore 9 alle ore 19, presso il centro Teatro De Lise. Sarà inoculato il vaccino Janssen di Johnson&Johnson.