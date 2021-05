Ospedale Sapri:"Se non si reclutano medici cardiologia chiude" Il delegato CISL FP Gerardo Paradiso denuncia carenza di medici: "Si intervenga con rapidità"

Il grido di allarme parte dal delegato CISL FP del Presidio Ospedaliero di Sapri Gerardo Paradiso che da una analisi della situazione attuale prospetta che il reparto non ha futuro e che la chiusura avverrà per consunzione.

"Senza un intervento deciso e decisivo da parte della direzione strategica dell’ASL Salerno - afferma Paradiso della CISL FP - attraverso un reclutamento straordinario di cardiologi, la speranza che nel nosocomio possano continuare le attività di cardiologia sono sempre meno. Tre dirigenti medici non riescono a garantire le attività sulle 24 ore e per sette giorni settimanali. Di notte e nei festivi sono solo due infermieri a presidiare la struttura con rianimatore e cardiologo in reperibilità. Una organizzazione eccezionale ma che non può diventare strutturale con rischio di grave ridimensionamento delle attività. Si intervenga con rapidità, prima che sia troppo tardi."