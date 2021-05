Acciaroli: corsa ai vaccini per giovani e operatori turistici Oltre 200 somministrazioni all'open day di ieri. Sindaco Pisani: "Arrivato anche il mio turno"

Il centro di Acciaroli spinge sui vaccini. Un ottimo risultato quello di ieri per l'open day al centro vaccinale dedicato agli over 18. "I più giovani hanno scelto la scienza, hanno scelto di riprendersi la loro vita e la loro libertà." ha commentato il sindaco Stefano Pisani annunciando che sono state somministrate 205 dosi a ragazzi e operatori turistici. Un bilancio sicuramente positivo con dei risultati complessivi che cominciano ad essere importanti.

"Oltre alla percentuale molto alta di popolazione residente vaccinata, abbiamo anche ottenuto l'immunizzazione di buona parte degli operatori turistici... sarà una estate straordinaria!" Sottolinea la fascia tricolore. Su tuttor il territorio afferente al centro vaccinale di Acciaroli, infatti, la popolazione vaccinata supera il 50% con il primato del piccolo comune di Serramezzana che tocca il 63%.

Con l'apertura agli over 18, ieri, è arrivato il turno anche del primo cittadino. "Mi ero ripromesso che sarebbe toccato a me quando tutti i miei concittadini avrebbero avuto accesso al vaccino e così è stato, insieme a tanti giovani e agli operatori turistici, mi è stata somministrata una dose di J&J! A dire il vero ho atteso perchè mi dicono che faccia ricrescere i capelli... al momento non mi pare! Per tornare alla normalità abbiamo una sola strada: la Scienza! Grazie a tutti gli operatori e i volontari per i quali non ci sono più parole!" Le parole del sindaco Pisani.