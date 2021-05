Ferrovia Eboli-Calitri, il Comune di Battipaglia dice sì Il sindaco Francese: "Infrastruttura fondamentale per lo sviluppo del territorio"

"Abbiamo approvato in giunta il protocollo d’intesa per la ferrovia Eboli-Calitri". L'annuncio è arrivato dal sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese.

"In sintesi, si tratta di una bretella che si dovrebbe collegare con la ferrovia Avellino-Rocchetta Sant’Antonio da un lato e dall’altro verso Battipaglia, immettendosi, appunto, su Battipaglia per poi proseguire per Eboli, Potenza e Taranto. Tale bretella migliorerà sensibilmente i collegamenti con le aree interne e allo stesso tempo si porrà come un autentico volano per lo sviluppo dell’alta e media piana del Sele - spiega il primo cittadino della Piana del Sele -. Inoltre, aspetto di non poco conto, la stessa favorirà uno sviluppo del turismo sostenibile, che ci consentirà di incrementare la conoscenza e la valorizzazione delle tradizioni locali nel rispetto dell’ambiente e dei sistemi di vita dei paesi interessati".