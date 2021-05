Pagani, sindaco:"Sversamenti abusivi di rifiuti, adesso basta" Sono entrate in funzione le prime fototrappole

Lotta al "sacchetto selvaggio" e all'abbandono dei rifiuti. Pagani dice basta allo sversamento abusivo. "Come avevamo annunciato - si legge in un post condiviso sulla pagina social del sindaco Raffaele De Prisco - sono entrate in funzione le prime fototrappole che, sparse su tutti i punti particolarmente sensibili del territorio, permetteranno di individuare coloro che sversano abusivamente i rifiuti, ingombranti e non, senza rispettare orari e modalità di conferimento."

Le videocamere possono essere controllate anche tramite app, dunque i controlli sono anche portata di cellulare. Dalle prime immagini pubblicate sembrano siano già stati ripresi alcuni sversamenti. "Le immagini sono state trasferite agli organi di competenza e si procederà alle corrispondenti azioni sanzionatorie. L'inciviltà di alcuni non può penalizzare l'intera città." Concludono dall'amministrazione comunale.