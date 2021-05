Ad Acciaroli al via le vaccinazioni ai maturandi L'augurio del sindaco Pisani ai ragazzi: "Correte a riprendervi il futuro!"

Si corre per cercare di tornare alla normalità e il comune di Pollica spinge sui vaccini. Dopo due open day dedicati ad operatori turistici e over 18, e dopo aver vaccinato ben più del 50% della popolazione afferente al centro, il punto vaccinale di Acciaroli chiama a raccolta i più giovani.

"Stanno per cominciare gli esami di maturità e grazie al grande lavoro fatto al Punto Vaccinale di Acciaroli, oggi abbiamo cominciato a somministrare il vaccino ai nostri ragazzi che dovranno affrontarli!" Ha annunciato soddisfatto il sindaco Stefano Pisani. In un post pubblicato sui social l'immagine di una giovane ragazza mentre riceve la sua dose di vaccino antiCovid. "Lei è Annachiara è una delle ragazze e dei ragazzi che dovranno sostenere l'esame di maturità e potrà farlo in totale sicurezza! In bocca a lupo ragazzi e correte a riprendervi il futuro!" Conclude la fascia tricolore.