Pellezzano: agli studenti una copia della Costituzione L'iniziativa nell'ambito del progetto "Educazione alla Legalità - Sicurezza e Giustizia Sociale"

Nell'ambito del progetto "Educazione alla Legalità - Sicurezza e Giustizia Sociale", il Sindaco di Pellezzano, dott. Francesco Morra, donerà agli alunni che hanno partecipato al concorso una copia della Costituzione Italiana, riportata su carta riciclata della Cartesar SpA realizzata dal Prof. Marco Galdi con il prezioso contributo di "CartArte".

"Un dono di grande valore - dichiara il Primo Cittadino - che combina insieme, aspetti di formazione culturale delle giovani generazioni e la sensibilizzazione al rispetto ambientale. Un sentito ringraziamento a tutti i soggetti che hanno preso parte al progetto".

La consegna della Costituzione avverrà il prossimo 3 Giugno presso l'Istituto Comprensivo di Pellezzano in via Fravita, con la partecipazione degli studenti della Scuola Secondaria di I Grado. L'evento si svolgerà all'aperto nel rispetto delle normative anti-covid e non è consentito l'accesso al pubblico.