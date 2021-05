Rete fognaria a Nocera, quasi ultimato il primo lotto Il sindaco Torquato: "Una battaglia vinta, ora bisogna continuare"

Uno step prossimo alla conclusione e fiducia per il prosieguo di un cantiere atteso da anni. A Nocera Inferiore sono prossimi al completamento i lavori del primo lotto per la rete fognaria cittadina.

Soddisfatto il sindaco della cittadina nocerina, Manlio Torquato: "La fine è ormai prossima. Una battaglia vinta. Ora bisogna continuare", il monito della fascia tricolore dell'agro.

I lavori stanno procedendo ora sul tratto di via Atzori all’ altezza dell’ incrocio con via Matteotti e via Famiglia Lamberti e fino ad arrivare a via S. Croce. Terminato questo tratto, informano da palazzo di città, si procederà su via Solimena e via Castaldi.