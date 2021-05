Pagani, inaugurato murale di Jorit dedicato a Marcello Torre "Oggi è stato il 25 aprile di Pagani" |LE FOTO

Una giornata storica per Pagani, così è stata definita dal sindaco Raffaele De Prisco che, questa mattina, ha preso parte all'inaugurazione del murale dell'artista Jorit dedicato a Marcello Torre, "il sindaco gentile" ucciso dalla camorra 41 anni fa.

"Lo sguardo di Marcello Torre per sempre. Non so spiegarvi quanto mi tremassero le gambe mentre ero sul palco, di fronte a voi, il volto di Marcello Torre alle mie spalle. - Ha scritto la fascia tricolore - Mi tremavano le gambe perché ho un'eredità incredibile alle mie spalle. Mi tremavano le gambe perché fare il sindaco di Pagani non è semplice, farlo oggi è ancora è più difficile. A volte mi dicono che questo è il momento peggiore per fare il sindaco di Pagani, io dico il migliore. Ogni giorno e soprattutto oggi per me è un onore essere il sindaco di Pagani.

Abbiamo una responsabilità morale incredibile, che vedo nitida davanti a me. E da oggi in poi ancora di più. Lo sguardo di Marcello ce lo dice. Dobbiamo riuscire a reggere quello sguardo, lo sguardo del coraggio, dell'orgoglio, della legalità. Lo sguardo di un uomo, di un padre, di un avvocato, di un sindaco che ha dato la vita per i valori di una Pagani libera e Civile. Rendiamogli omaggio e onore con i fatti di ogni giorno.

Grazie alla famiglia Torre che ha voluto e sostenuto il progetto, grazie ad Annamaria per averci consegnato simbolicamente suo padre, grazie all' Associazione Marcello Torre , grazie a Presidio Libera a Pagani "Antonio Esposito Ferraioli" per le lotte che durano da 40 anni e per questo regalo alla città, grazie all'associazione Polis, grazie a Jorit perché ha messo il suo talento a disposizione di un messaggio e ha dato alla città un'opera d'arte e un segno di identità. Grazie a tutte le istituzioni intervenute: a sua Eccellenza il Prefetto di Salerno, Francesco Russo, alle forze dell'ordine, al senatore Sandro Ruotolo, agli onorevoli Salvatore Micillo e Virgilia Villani, al consigliere regionale Nunzio Carpentieri, a tutti i sindaci. Grazie ai volontari. Soprattutto grazie a tutta la gente che è accorsa per stringersi in un simbolico abbraccio, che sta a significare che Pagani sa da che parte stare. Pagani è Marcello Torre. Marcello Torre è Pagani." Conclude il sindaco De Prisco.

Presenti all'inaugurazione tutte le Istituzioni ed i Sindaci dell’Agro per onorare la memoria e l’esempio di Marcello Torre.



"il murales di Jorit, ritrae il volto di Marcello Torre, il sindaco gentile di Pagani, ucciso 41 anni fa su ordine del boss della nuova camorra organizzata Raffaele Cutolo. Un omicidio eccellente, spartiacque perché segna il passaggio tra la vecchia e la nuova camorra: quella imprenditrice, quella che si relaziona con la politica, quella dell’infiltrazione negli appalti pubblici, quella dei nostri giorni. Marcello Torre si oppose a questo intreccio. La piazza piena di giovani e di chi ha vissuto quegli anni terribili di dittatura della camorra. Marcello è Pagani. Ero commosso ed emozionato perché ho conosciuto in vita Marcello Torre e seguito, umanamente e professionalmente, la battaglia della vedova e della famiglia Torre per avere verità e giustizia, in solitudine. Oggi è stato il 25 aprile di Pagani". Lo afferma in una nota il senatore Sandro Ruotolo del Gruppo Misto.