Amalfi: "10 euro per 5 minuti di sosta per lasciare un turista" La denuncia di Roberto D'Angelo, referente campano per il comitato Air

“Ad Amalfi un Ncc, noleggio con conducente, se vuole lasciare un cliente dovrà pagare la modica cifra di 10 euro e dovrà metterci al massimo 5 minuti... se questo è il modo con cui l'amministrazione comunale vuole far tornare i turisti nel nostro paese siamo messi veramente male”.

La denuncia corre sui social, e arriva dalla pagina Facebook di Roberto D’Angelo, referente campano per il Comitato Air. La foto dello scontrino salato ha fatto immediatamente il giro del web, raccogliendo l'indignazione degli addetti al settore e non solo che accusano l'amministrazione di non fornire un adeguato servizio per chi porta i visitatori nella bellissima località della Divina.

La richiesta al comune di Amalfi è che si provveda ad assegnare un posto per il "carico - scarico" dei clienti, che per gli Ncc dovrebbe essere gratuito. La situazione dei parcheggi, viste anche le caratteristiche ambientali proprie del territorio e la carenza di spazi, è da sempre il tallone d'Achille della Costiera Amalfitana anche per i semplici turisti che molto spesso prediligono infatti spostarsi utilizzando le vie del mare.