Tutti in fila per il vaccino: grande affluenza all'open day di Baronissi Mattinata dedicata alle vaccinazioni dei maturandi ad Agropoli

Tutti in fila per il vaccino. Prosegue spedita la campagna nel Salernitano. Ieri sono state inoculate le prima 450 dosi di Johnson & Johnson ai maturandi del Vallo di Diano nell'hub vaccinale di Teggiano. Si prosegue in tutta la provincia, partoni oggi le somministrazioni dei diplomandi anche al centro allestito presso il teatro Augusteo di Salerno.

E' stata organizzata, inoltre, ad Agropoli una mattinata dedicata alle vaccinazioni dei maturandi con più di 18 anni. I ragazzi che rientrano in tale fascia e fanno riferimento ai nove comuni del distretto n.70 (Agropoli, Cicerale, Lustra, Ogliastro Cilento, Prignano, Rutino, Torchiara, Perdifumo, Laureana Cilento) possono presentarsi anche senza prenotazione presso il Centro vaccinale Covid-19 "Città di Agropoli" per ricevere la somministrazione dell'unica dose del vaccino Johnson & Johnson.

Intanto a Baronissi grandissima affluenza per l'open day di oggi dedicato ai cittadini residenti nel comune, dai 18 ai 39 anni. Sono circa 800 le dosi di vaccino Johnson disponibili. Già dalle primissime ore del mattino centinaia di cittadini si sono ritrovati sul piazzale del “PalaIrno” per prenotarsi. I primi afflussi fin dalle 5 del mattino. Spedite le somministrazioni.

Invece, durante l'open day organizzato ieri a Castel Nuovo Cilento presso il centro di Velina "Diversi giovani sono rimasti delusi". A spiegarlo è proprio il primo cittadino: "Sono felice da un lato, amareggiato per un altro verso.

Non tutto e' andato per il verso giusto. C'è stata un'adesione molto numerosa ma le dosi di vaccino erano limitate per questo sono autorizzato a comunicare che il Distretto Sanitario 70, il nostro Distretto, organizzerà altri eventi con il Pfizer e tutti saranno vaccinati a brevi."