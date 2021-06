Guasto al depuratore, reflui in mare: pomeriggio rovinato per i turisti a Minori Problemi alle pompe dell'impianto: spiaggia centrale chiusa per le operazioni di pulizia

Brutta sorpresa nel giorno della festa del 2 giugno per i bagnanti che si stavcano godendo un po' di sole, mare e relax a Minori. Un guasto alle pompe dell'impianto, ha provocato infatti il blocco della depurazione.

Risultato: i liquami del torrente Reghinna che attraversano la "città del gusto" della Divina, sono finiti in mare. Una chiazza marrone si è subito fatta notare, rovinando così il pomeriggio alle persone nella spiaggia principale della cittadina.

"Un dipendente comunale e il vicesindaco Sergio Bonito sono prontamente intervenuti per porre rimedio al problema, stanno tutt’ora monitorando l’impianto in attesa di lavori definitivi che verranno effettuati domani nelle prime ore del mattino. Il tratto di spiaggia è stato interdetto per le operazioni di pulizia e sanificazione, che saranno completate entro domani", ha fatto sapere il sindaco Andrea Reale che si è subito attivato per risolvere il problema.

"Per completezza di esposizione, va aggiunto che nella stessa area è in corso il posizionamento della nuova condotta sottomarina, unitamente ai lavori finali di manutenzione del depuratore, per cui è tuttora in vigore il divieto di balneazione. Sono opere che serviranno a migliorare la qualità del mare e a tutelare la salute dei bagnanti, ma di cui qualche sciacallo approfitta per la sua indefessa attività di disinformazione", l'atto d'accusa del primo cittadino di Minori.