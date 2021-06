In viaggio per la Campania, a piedi: Carmine Ferrara fa tappa a Pellezzano L'obiettivo è quello di raggiungere tutti e 550 i comuni della regione

Sono 550 i comuni della Campania e Carmine Ferrara vuole raggiungerli tutti, a piedi. Il suo lungo cammino è partito lo scorso 31 maggio da Battipaglia, sua città natale. Un viaggio che dovrebbe durare, secondo le tempistiche dettate dal protagonista, circa sei mesi. Alla base dell'iniziativa il bisogno di "realizzare qualcosa" e promuovere il territorio.

Oggi, tappa a Pellezzano, per poi riprendere il viaggio alle prime ore di domani. Il suo compagno di avvenuta è un libro contenente i nomi dei 550 comuni campani. Ad accogliere il giovane podista sono stati i consiglieri Chiara Raimo, Marco Rago e Vito Mona che hanno formulato, a nome del Sindaco Morra e dell' intera amministrazione il saluto di benvenuto.

"La sosta qui a Pellezzano sarà occasione per Ferrara di riscoprire le bellezze paesaggistiche del nostro territorio oltre che motivo di ristoro prima della ripartenza. Pertanto il Sindaco Morra nel salutare ringrazia il presidente dell' Avis Lorenzo Citro per la disponibilità e la messa a disposizione di un locale della struttura che ospiterà il giovane per la notte, e il presidente della protezione civile S.Maria delle Grazie, Agostino Napoli con i suoi volontari per il servizio di assistenza affinché, anche se per poche ore, la permanenza a Pellezzano di Carmine Ferrara sia resa il più confortevole e piacevole." Fanno sapere dall'amministrazione.