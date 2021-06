Pontecagnano al setaccio: 23 denunce, 1 arresto e 2,5 kg di hashish sequestrato Il report sicurezza dell'ultima settimana: sono state oltre 600 le persone controllate

Pontecagnano al setaccio. Carabinieri, Nucleo Elicotteristi, Polizia Municipale e Guardie Rurali Ausiliarie sempre a lavoro per la sicurezza dei cittadini. Solo nella scorsa, gli agenti agli ordini del Comandante Fabio Laurentini, impiegando 69 unità impegnate hanno controllato 672 persone e 237 veicoli. Sono state 11 le perquisizioni personali effettuate, 3 quelle domiciliari. Nel corso delle verifische sono stati sequestrati 2,50kg di hashish. 23 persone sono state denunciate in stato di libertà ed è stato anche effettuato un arresto. Segnalati in 5 per uso di stupefacent, mentre sono state 12 le contravvenzioni elevate.

Controlli mirati sulla fascia costiera e in prossimità del ponte ASA da parte della Polizia Locale, coordinata dal Comandante Francesco Lancetta. Sono stati 121 i controlli effettuati e altrettanti verbali per infrazione dei limiti di velocità. Inoltre, sono 35 le contravvenzioni per divieto di sosta e mancato rispetto parcheggio orario. In questi giorni sono 5 gli incidenti che hanno richiesto l'intervento degli agenti e nella giornata di domenica uno di questi, di grave entità, ha visto coinvolti quattro giovani che hanno riportato serie conseguenze.

Le Guardie Rurali Ausiliarie, rette dal Presidente Antonio Fortunato, hanno notificato 6 verbali per abbandono rifiuti. Da menzionare anche il Nucleo Elicotteristi che mette in campo le proprie risorse e i propri mezzi a supporto di queste attività. Carabinieri, Polizia Locale e ASAD Pegaso continuano a garantire, attraverso la loro attività, il regolare svolgimento delle operazioni presso il polo vaccinale di Pontecagnano Faiano.

Un ringraziamento a questi agenti che, grazie alla loro presenza, riescono a garantire la sicurezza in Città. Queste le parole del Sindaco Giuseppe Lanzara in proposito: “Massimo impegno da parte di tutti e sarà sempre più agevole per le Forze dell’Ordine, di concerto con associazioni e cittadini, stabilire un maggiore livello di sicurezza e legalità sul nostro territorio. Sia ogni giorno irrinunciabile il valore dell’attaccamento al territorio e la sua tutela, a tutti i livelli”