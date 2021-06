Cava: piano di zona S2, parte il progetto PUC al Cimitero comunale Saranno 16 le unità impegnate nel taglio dell’erba e nella piccola manutenzione

Da lunedì 7 giugno prossimo prenderà il via un nuovo Progetto Utile alla collettività (PUC), previsto nella Misura del Pon Inclusione-Reddito di cittadinanza che riguarda il Cimitero comunale di Cava de’Tirreni.

Saranno 16 le unità impegnate nel taglio dell’erba e nella piccola manutenzione, assegnati all’Ufficio verde pubblico del comune.

Inoltre, sempre dal giorno 7 giugno, atri due addetti si aggiungeranno ai 14 percettori del Reddito di cittadinanza assegnati in precedenza presso la società in house del comune, Metellia Servizi, per il progetto “Tutta mia la città”, per mansioni che riguardano sempre il diserbamento. Infine, altre due unità si sommano ai 61 beneficiari della Misura che sono inseriti da qualche settimana nei progetti “Green team” e “Green team 2”, a cura dell’Ufficio Verde pubblico del comune.