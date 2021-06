"Livelli di mercurio e diossina superiori alla norma nella Valle dell'Irno" L'allarme di Valiante: "Urgente incontro con i Sindaci per intraprendere una comune azione"

E' allarme nella Valle dell'Irno per i livello di mercurio e di diossiva superiori alla norma. A rivelare i dati lo studio Spes dell'Istituto Zooprofilattico che nel corso della conferenza stampa di presentazione delle emergenze tenutasi ieri a Napoli, a cui era presente anche il presidente della Regione.

Uno studio che, come ha sottolineato la fascia tricolore del comune di Baronissi, Gianfranco Valiante "non ci da’ buone notizie a riguardo della salute ambientale della nostra terra."

I livelli di inquinamento di aria, acqua e suolo del territorio della Valle dell’Irno sarebbero superiori alla media e hanno fatto scattare il campanello d’allarme. "Occorre comprendere, per quanto ci riguarda, quali sono le principali cause della contaminazione e quali i rimedi a tutela della pubblica salute. - Spiega il primo cittadino, che sottolinea - Immediatamente ci attiveremo per chiedere e ottenere i necessari approfondimenti dalla Regione Campania e dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale che ha curato sin dal 2016 lo studio Spes."

"Promuoveremo un urgente incontro con i Sindaci della Valle dell’Irno per intraprendere una comune azione. Chiederò la necessaria discussione anche in Commissione consiliare “Ambiente” del Comune." Le parole del sindaco Valiante.