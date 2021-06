"Mezzi vecchi e ambulanze quasi "d'epoca" al P.O. di Cava e in Costiera" A denunciare lo stato di obsolescenza del parco macchine dell'AOU di Salerno la Cisl Fp

Ambulanze quasi "d'epoca" e automezzi vecchi. A denunciare lo stato di obsolescenza del parco macchine dell’Azienda Ospedaliero Universitaria di Salerno sono i rappresentanti della Cisl Fp, Delegati RSU e i Segretari Aziendali AOU Salerno. Nonostante lo stato dei veicoli sia "evidente" i mezzi "continuano ad essere utilizzati"

"La questione riguarda tutto il parco, ma sul P.O. di Cava i due mezzi in dotazione, un Mercedes del 2003 e un Ducato del 2005, oltre ad essere vecchi e datati hanno percorso centinaia di migliaia di chilometri. Il primo addirittura oltre 370mila. Generalmente gli automezzi vengono sostituiti dopo i 100 mila chilometri, ovvero dopo cinque anni, ma gli automezzi in dotazione sono tutti immatricolati tra i 16 e i 18 anni.

Infatti anche le ambulanze in dotazione a Castiglione di Ravello hanno problematiche analoghe. Sono del 2005 e sia quella di tipo A che quella di tipo B hanno raggiunto entrambe quasi 200 mila chilometri e in considerazione della particolare conformazione del territorio della Costiera Amalfitana tale stato può gravemente condizionare la tutela di lavoratori ed utenti: è sicuramente una questione che riguarda tutte le strutture e tutti gli automezzi in dotazione, e siamo certi che i dirigenti del settore avranno innumerevoli volte attenzionato la problematica invitando a sostituire gli automezzi in questo stato, ma purtroppo a tutt’oggi non hanno avuto ancora riscontro. L’unica cosa positiva – dichiara ironicamente il delegato Lopez del P.O. di Cava – è che a breve saranno automezzi d’epoca”, e quindi molto probabilmente avranno un apprezzamento differente nei casi in cui saranno dati in permuta per l’acquisto di nuovi automezzi. I Delegati RSU e i Segretari Aziendali AOU Salerno" Si legge nella nota a firma di Iannone Raffaele, Biondino Gaetano,Tortora Gaetano, Pumpo Vito, Di Pietro Bonaventura, Guariglia Antonio, Lopez Giovanni, Panzuto Pino, De Chiara Giuseppe.