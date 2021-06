I Carabinieri gli sequestrano lo scooter e lui li aggredisce: arrestato Accade a Baronissi. La solidarietà del sindaco Valiante agli uomini dell'Arma: "Episodio assurdo"

E' stato arrestato per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale dopo aver aggredito due carabinieri, è successto oggi a Baronissi. A finire agli arresti domiciliari un giovane di 26 anni, originario di Pellezzano, dopo esser stato fermato dai militari ad un posto di blocco in via Allende. Dopo il sequestro del mezzo, il giovane ha perso completamente la testa scagliandosi contro i due carabinieri, trasportati all’ospedale Curteri di Mercato San Severino con una prognosi di 10 giorni.

Sull'accaduto si è espresso anche il sindaco Gianfranco Valiante che ha espresso la sua vicinanza e solidarietà all'Arma dei Carabinieri per l'assurdo e vile attacco subìto "da parte di un energumeno residente in un comune vicino"

"Un episodio assurdo - sottolinea il sindaco Valiante - per il quale esprimiamo la massima solidarietà agli uomini dell'Arma di Baronissi che svolgono un lavoro encomiabile sul territorio, pur tra mille difficoltà legate ad organici ridotti in un'area tanto vasta da controllare. I rappresentanti delle forze dell’ordine mettono a rischio la loro vita per difendere i valori della legalità e della convivenza civile. L’intera città di Baronissi è solidale con l’Arma dei Carabinieri, alla quale esprime gratitudine per il lavoro svolto quotidianamente come presidio di sicurezza”.