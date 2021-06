Coldiretti: il primo Mercato Campagna Amica a Baronissi Il sindaco: "Luoghi di incontro tra agricoltori e consumatori"

Nasce a Baronissi il primo Mercato Campagna Amica della Valle dell'Irno. È stato inaugurato alla presenza del direttore di Coldiretti Salerno Enzo Tropiano e del sindaco Gianfranco Valiante il nuovo Mercato degli agricoltori in Villa Comunale. Sono presenti dieci aziende agricole che ogni sabato mattina (dalle 8.30 alle 13.30) porteranno in vendita i propri prodotti freschi, di stagione e a chilometro zero: frutta e verdura, formaggi, miele, pane, pasta, uova, noci e nocciole, sott’oli, legumi, farine, olio evo e vino bio, cosmetici naturali. “Siamo orgogliosi di questo Mercato perché esprime l’anima di Campagna Amica – afferma il direttore Enzo Tropiano - in un periodo difficile di crisi economica e sociale, Coldiretti rilancia nuovi progetti partendo dalla provincia. Prossimamente annunceremo altre importanti novità che riguardano la Valle dell'Irno, un territorio particolarmente attento alla sostenibilità ambientale e all'agricoltura.

Il Mercato a Baronissi va a rafforzare la presenza dei mercati coperti di Campagna Amica in provincia di Salerno attraverso un progetto che proseguirà anche nelle prossime settimane". “Quelli di Campagna Amica non sono solo semplici mercati – afferma il sindaco di Baronissi Gianfranco Valiante - sono luoghi di incontro tra agricoltore e consumatore, piazze di socialità. Il primo appuntamento è stato un grande successo di consenso e fiducia nei confronti delle aziende. Ringrazio Coldiretti e le aziende per questo importante segnale di ripartenza. Con loro stiamo condividendo un percorso per rafforzare e sviluppare una filiera fondamentale nel tessuto locale. Insieme lanciamo un messaggio simbolico di ripartenza proprio dal cuore della storia cittadina. L’Amministrazione comunale continuerà ad essere presente e a sostenere questo tipo di iniziative".