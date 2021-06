Pontecagnano al setaccio: 21 denunce e un arresto Il report sicurezza: quasi 600 persone controllate

Pontecagnano al setaccio, nel corso dell'ultima settimana i carabinieri hanno effettuato, impiegando un totale di 66 unità, 592 controlli a persone, 237 controlli su veicoli, 15 perquisizioni personali e 1 perquisizione domiciliare. Nel corso delle verifiche sono stati segnalate 2 persone per uso stupefacenti ed è stato effettuato un arresto. Ventuno le persone denunciate in stato di libertà e 21 le contravvenzioni elevate, di cui 1 per inosservanza delle norme anti-Covid.

La Polizia Locale, coordinata dal Comandante Francesco Lancetta, nel solo tratto in prossimità del Ponte ASA, ha effettuato 123 controlli e altrettanti verbali per divieto di accesso. Sono 75 invece i verbali elevati per infrazione dei limiti di velocità e 64 relativi a divieti di sosta o mancato utilizzo del disco orario.

Proprio per garantire maggiore sicurezza su questo tratto di strada, soprattutto in assenza di pattugliamento, è stata installata una telecamera fissa che, identificando i numeri di targa dei veicoli, provvederà a multare i trasgressori. Le Guardie Rurali Ausiliarie, rappresentate dal Presidente Antonio Fortunato, hanno notificato 5 verbali per abbandono rifiuti.

Da menzionare anche il Nucleo Elicotteristi, guidati dal Capitano Andrea Sarica, che mette in campo le proprie risorse e i propri mezzi a supporto di queste attività.

Grazie alla presenza di Carabinieri, Polizia Locale e ASAD Pegaso si svolgono regolarmente le operazioni presso il polo vaccinale di Pontecagnano Faiano evitando assembramenti e nel pieno rispetto delle regole.

“La collaborazione fra gli enti preposti e la dedizione con cui ognuno di questi si dedica al progetto sicurezza è encomiabile e ci porta sul tavolo risultati sorprendenti. La strada è ancora lunga, ma chi di dovere la sta percorrendo con la giusta dose di senso civico, impegno e responsabilità. Dico grazie a nome della comunità tutta e chiedo il massimo rigore per il rispetto delle regole affinché Pontecagnano Faiano diventi più vivibile, accogliente ed a misura di ogni singolo cittadino”, ha dichiarato il Sindaco Giuseppe Lanzara.