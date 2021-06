Palinuro, al mare senza auto ma in bus: torna l'iniziativa "verde" Il Comune cilentano: "Iniziativa utile non solo per i turisti ma anche e soprattutto per l'ambiente"

Dal 12 giugno al 31 agosto sarà possibile raggiungere gli stabilimenti balneari di Palinuro in autobus di linea gran turismo autorizzato dalla stazione di Pisciotta-Palinuro per gli stabilimenti balneari di Palinuro. Un accordo siglato tra l’Agenzia Infante Viaggi e gli stabilimenti balneari di Palinuro lido la Torre, lido Urlamare e lido Bellavista.

«Un’iniziativa sperimentata nel 2020 e riconfermata per la nuova stagione estiva 2021 - dice Alessandro Infante, amministratore del Gruppo Infante -. Il servizio non preclude ulteriori partnership con altri stabilimenti balneari di Palinuro: difatti tale progetto verte a tutela dell’ambiente riducendo le emissioni di CO2. Un servizio che migliora il diritto alla mobilità all’interno di due comuni (Pisciotta e CentolaPalinuro) nonché, la viabilità nel tratto di via Saline, da sempre trafficato dagli innumerevoli turisti amanti del basso Cilento. Alla base vi è il rispetto per l’ambiente, come detto poc’anzi che anticipa il futuro in cui l’autobus è al centro della mobilità per il cittadino, il turista e pendolare».

Le corse saranno attive ogni sabato e domenica, il biglietto si acquista a bordo del bus. «Puntare sullo sviluppo dei collegamenti, anche attraverso la sinergia pubblico- privato, è le carta fondamentale da giocare in termini di maggiore attrattività e promozione presso i mercati di riferimento - specifica Angela Ciccarini, assessore al turismo del Comune di Centola - . Sono convinta che il lavoro di squadra messo in campo dai nostri operatori del comparto turistico, a cui non possono che andare i nostri complimenti, porterà risultati molto positivi».

«Prendo atto con grande soddisfazione che anche gli operatori turistici ed in particolare modo i balneari abbiano inteso siglare un accordo con l’agenzia Infante per quanto riguarda questo progetto pilota dedicato che consente a chi decide di venire a trascorrere giornate a mare a Palinuro può fare a meno della macchina - aggiunge il sindaco di Centola Carmelo Stanziola -. L’ospite troverà la linea bus dedicato per l’appunto alla stazione di Pisciotta, quattro corse la mattina dalle 9 alle 11 e tre corse al pomeriggio dalle 17 fino alle 19 circa. Questo non solo consente di evitare di prendere la macchina e trascorrere una giornata al mare ma nel contempo da’ una risposta concreta all’ambiente. Discorso che sta molto a cuore al nostro Comune. Abbiamo investito in questa direzione fin dal primo giorno - continua Stanziola - sia rispetto al discorso legato ai trasporti, ricordiamo gli investimenti che sono stati fatti in questi anni per quanto riguarda i servizi di navette nel centro di Palinuro partendo dal Porto lungo la piana di Palinuro, quindi collegamento e servizi concreti ai turisti, per cui con quest’altra iniziativa che vede per l’appunto il coinvolgimento dei privati, non possiamo noi come amministrazione non guardarla di buon occhio, accompagnarla in quello che può essere anche un discorso di promozione, infatti si era iniziato già la scorsa estate ma si era data poca pubblicità. Quindi - chiosa il primo cittadino di Centola - sono convinto e fiducioso che anche questo servizio ulteriore darà una risposta concreta sotto l’aspetto di qualità dei servizi che si offrono nel Comune di Centola», le parole del primo cittadino.