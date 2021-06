Vaccini a Nocera, si cambia: il nuovo centro al Palasport Firmata l'intesa tra il Comune e l'Asl di Salerno per il trasferimento della sede

Questa sera è stato firmato il protocollo d'intesa con l’ Asl di Salerno che permetterà il trasferimento della sede vaccinale nocerina, fino ad ora allocata temporaneamente nel centro di quartiere Via Loria, al Palasport.

Il trasferimento sarà operativo dal 21 giugno a causa della precedente programmazione sul calendario vaccinale effettuata dall’Asl per la sede di Via Loria. "Dunque da questa data sarà nuovamente consegnato alla comunità il centro di quartiere per le abituali attività. Nelle settimane scorse l’amministrazione ha provveduto ad emanare gli atti necessari a rendere la sede del Pala Coscioni idonea a diventare la sede definitiva per la somministrazione dei vaccini anticovid per la popolazione di Nocera Inferiore", si legge in una nota di palazzo di città che annuncia il trasloco della sede.