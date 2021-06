Baronissi, "Notti magiche": maxi schermo in anfiteatro per gli Europei 2021 “Riportiamo verso la normalità l’organizzazione degli eventi in città"

Maxi schermo in Anfiteatro comunale per le partite dell’Europeo 2021. E' tempo di Europei, la Nazionale del Ct Roberto Mancini è pronta a scendere in campo. Debutterà venerdì 11 giugno alle ore 21 contro la Turchia, poi incrocerà la Svizzera, il 16 giugno, alla stessa ora. Due eventi che potranno essere seguiti nell'Anfiteatro “P. Daniele”. “Abbiamo deciso di installare un maxi schermo per le partite dell'Italia e per le fasi successive del campionato europeo – spiega il sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante - anch'io sarò in piazza a tifare per gli azzurri. E’ un evento che in questo momento assume per la nostra città anche un valore extracalcistico”.

“Sarà una festa – assicurano all’unisono l’assessore agli eventi Giuseppe Giordano e allo sport Marco Picarone – c’è desiderio di socialità e di aggregazione. L’obiettivo è quello di far ripartire tutto ciò che ruota intorno al mondo dello spettacolo, della cultura, dello sport, del divertimento e dell’intrattenimento rimasto fermo per un anno e mezzo”.

“Riportiamo verso la normalità l’organizzazione degli eventi in città - conclude il consigliere delegato al turismo Giuseppe Pasquile – nelle prossime settimane proseguiremo con molteplici iniziative, sportive ma anche culturali e di intrattenimento, musica e spettacolo nel pieno rispetto delle normative anti Covid che ci verranno indirizzate”.

I tifosi potranno seguire le partite - nel rispetto delle norme anti Covid - prenotando il biglietto presso l'Ufficio Urp del Comune, contattando il numero telefonico 089828246 oppure inviando una e-mail all'indirizzo urp@comune.baronissi.sa.it .