Nocera, incontro con vertici Gori su scarichi illeciti e secondo lotto fognario "È stato fatto un excursus del fatto e del da fare, trovando piena disponibilità dei nuovi vertici"

Questa mattina nell’ Aula Consiliare del Comune di Nocera Inferiore si è tenuto un incontro istituzionale coi nuovi vertici della Gori.

L'incontro è stato organizzato dall’ Assessore all’ Ambiente e all’ Ecologia, Nicoletta Fasanino per conoscere il nuovo Amministrazione Delegato Gori, l’ ing. Vittorio Cuciniello ed il neo dirigente dell’ area operativa, l’ ing. Amore che ha sostituito l'ing. Palomba.

Nel corso del saluto istituzionale, al quale hanno partecipato il sindaco Manlio Torquato, l’ assessore Nicoletta Fasanino, l’ avv. Ciro Amato ed una rappresentanza dell’ Ufficio Ambiente ed Ecologia, è stato fatto il punto sulle attività che sono state messe in campo dall'Amministrazione in collaborazione con l'ente gestore Gori. Nello specifico si è discusso sulla realizzazione delle fognature, sul controllo degli scarichi e sulla possibile risoluzione di criticità idrauliche presenti in alcune aree della città.

È stato fatto un excursus del fatto e del da fare, trovando piena disponibilità dei nuovi vertici che in continuità all'ing Marati e all’ing. Palomba, si sono impegnati a riprendere le attività con la stessa attenzione.

L’ Assessore al termine dell’ incontro ha dichiarato:"È stato un incontro proficuo quanto indispensabile per trasferire le aspettative dell'Amministrazione perché tutto l'impegno ad oggi profuso nelle attività svolte, non venga disperso. Occorre dare continuità per portare a compimento la realizzazione di risposte che da troppo tempo il territorio attende".