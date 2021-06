Sulla "via del Mare" in corso i lavori di pulizia e taglio e erba Interventi su tutto il percorso che va da Agropoli a Casalvelino

La Provincia di Salerno sta regolarmente eseguendo i lavori di pulizia e ordinaria manutenzione della strada detta “Via del Mare” ex SS 267, su tutto il percorso che va da Agropoli a Casalvelino.

“I lavori di decespugliamento e pulizia della SR ex SS 267 – afferma il Presidente Michele Strianese - sono normalmente svolti ogni anno dalla Comunità Montana Alento e Monte Stella, che ringrazio per l’impegno e la puntualità con cui interviene da anni.

Quest’anno, per l’esattezza circa 15 giorni fa, la Comunità Montana ci ha comunicato che per motivi organizzativi, pur continuando a fornire supporto al nostro Ente lungo la rete viaria provinciale, non sarebbe riuscita a garantire il consueto lavoro di pulizia e decespugliamento sulla SR ex SS 267.

Quindi il nostro Settore Viabilità e Trasporti, diretto da Domenico Ranesi, con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Antonio Rescigno, si è subito attivato per programmare i lavori di sfalcio della cosidetta “Via del Mare” attraverso l’intervento delle squadre dell’Arechi Multiservice, Società in house della Provincia, che già dallo scorso lunedì 7 giugno sta lavorando per sfalciare in ambedue i sensi di marcia 80 cm per lato.

La “via del Mare” è un’arteria fondamentale – conclude Strianese – proprio perché collega i comuni turistici della zona sud del Cilento. Garantire una mobilità sicura su tutta la nostra rete viaria rimane per noi una priorità, soprattutto in zone turistiche come questa.”