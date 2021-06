Baronissi: in funzione il nuovo impianto irriguo al parco "Melissa Bassi" "Un investimento necessario per conservare e valorizzare uno dei punti di forza della città"

Il Parco "Melissa Bassi" a Baronissi ha un nuovo, efficiente impianto di irrigazione. Per azzerare i consumi di acqua potabile, l’approvvigionamento idrico avviene adesso attraverso la captazione da due pozzi artesiani posti a circa sessanta metri nel sottosuolo. I lavori erano necessari per consentirne la perfetta tenuta e migliorarne la vivibilità. “L’obsolescenza del vecchio impianto, ormai non funzionante, rischiava di danneggiare irrimediabilmente giardini e aiuole – spiega il sindaco Gianfranco Valiante - un investimento necessario per conservare e valorizzare uno dei punti di forza e più belli del patrimonio ambientale della città”.

Nel dettaglio i lavori hanno previsto l’installazione di quattro nuovi serbatoi da 10.000 litri ciascuno e di pompe sommerse che attingono direttamente dai pozzi situati ad oltre sessanta metri di profondità. Nuovi anche gli erogatori idrici, quadro e sistema elettrico che comandano le pompe e lo start automatico della irrigazione.