Baronissi: sabato il Mercato Campagna Amica Coldiretti Saranno presenti 10 aziende con le proprie eccellenze



Sabato 12 giugno, dalle ore 9 alle 13.30, la Villa Comunale di Baronissi ospiterà il Mercato Campagna Amica Coldiretti, con i produttori agricoli e le loro eccellenze a filiera corta. Saranno presenti dieci aziende agricole che porteranno in vendita i propri prodotti freschi, di stagione e a chilometro zero: frutta e verdura, formaggi, miele, pane, pasta, uova, noci e nocciole, sott’oli, legumi, farine, olio evo e vino bio, cosmetici naturali. “Quelli di Campagna Amica non sono solo semplici mercati – afferma il sindaco Gianfranco Valiante - sono luoghi di incontro tra agricoltore e consumatore, piazze di socialità. Ringrazio Coldiretti e le aziende per questo importante segnale di ripartenza. Con loro stiamo condividendo un percorso per rafforzare e sviluppare una filiera fondamentale nel tessuto locale. Insieme lanciamo un messaggio simbolico di ripartenza proprio dal cuore della storia cittadina. L’Amministrazione comunale continuerà ad essere presente e a sostenere questo tipo di iniziative". “Siamo orgogliosi di questo Mercato perché esprime l’anima di Campagna Amica – afferma il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano - in un periodo difficile di crisi economica e sociale, Coldiretti rilancia nuovi progetti partendo dalla provincia. Il Mercato a Baronissi va a rafforzare la presenza dei mercati di Campagna Amica in provincia di Salerno ".