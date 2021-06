Cava, i lavoratori precari ottengono la proroga del contratto per due mesi Incontro i Comune tra i dipendenti del comparto pubblica utilità ed i rappresentanti dell'Ente

Si è svolto oggi l'incontro tra il Comune di Cava de’ Tirreni, rappresentato dal sindaco Vincenzo Servalli e dal capogruppo Pd in consiglio comunale Luca Narbone, e una rappresentanza degli ex lavoratori del progetto Apu con l’obiettivo di discutere della prospettiva di stabilizzazione dei precari.

"Al termine dell’incontro si è giunti alla proroga di ulteriori due mesi del progetto di attività di pubblica utilità in modo da onorare l'impegno di spesa già approvato lo scorso anno e all'ufficializzazione di un tavolo permanente che si occuperà della vertenza e delle possibili prospettive di stabilizzazione. Tutto questo, grazie a un confronto serrato tra l'amministrazione, nella persona dell'assessore Altobello e del consigliere Narbone, e una rappresentanza dei lavoratori guidata dalla Federazione del Sociale USB", fanno sapere dall'associazione sindacale di base.

Per Usb "un piccolo successo dopo anni di lotte che hanno visto protagonisti gli ex lavoratori di pubblica utilità che si sono occupati in città della cura del verde pubblico, della manutenzione, dei servizi cimiteriali".

"Solo da una presa di responsabilità seria e fattiva di tutti i soggetti in campo - il commento di Davide Trezza, responsabile della Federazione del Sociale Usb di Salerno - può arrivare una risposta definitiva a lavoratori che da anni percepiscono indennità per progetti di inserimento lavorativo. Insieme all'amministrazione comunale dovremo lavorare ed elaborare le strategie necessarie per chiedere con forza risposte e sostegno concreto da tutte le istituzioni competenti sul futuro di decine di famiglie che non possono finire vittima di forme mascherate di assistenzialismo che portano solo illusioni e nessuna soluzione reale".