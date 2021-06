Nocera: partito il concorso "Compra al mercatino" per sostenere il commercio L'iniziativa promossa dall'assessorato alle politiche produttive

Si è svolta questa mattina la prima estrazione del concorso “Compra al mercatino”. L’ iniziativa è stata promossa dall’ Assessorato alle Politiche Produttive del Comune di Nocera Inferiore per sostenere il commercio locale nocerino.

Alla presenza degli agenti della Polizia Locale è stato estratto il primo ticket vincente che darà diritto al vincitore dell’ iniziativa, Giuseppe D’ Amora, a ritirare il voucher dal valore di 50€ da spendere presso il mercatino di Piazzale XVIII Maggio. Le estrazioni proseguiranno fino al 18 dicembre 2021.

L’ assessore Antonio Franza ha dichiarato: “L'Amministrazione comunale con l'iniziativa "Compra al mercatino", continua il suo lavoro a supporto degli operatori del mercatino di Piazzale XVIII Maggio. Grazie a questa iniziativa, ogni settimana, sarà estratto un voucher "buono spesa" del valore di 50€ da spendere, in uno o più stand del mercatino. Nel frattempo, si è già provveduto, grazie all'intervento dell'ufficio tecnico, alla sistemazione delle caditoie. A breve arriveranno i cassonetti richiesti per il conferimento dell'umido ed è stata già inoltrata agli uffici competenti, la richiesta pervenutaci dai venditori di generi alimentari (punto "acqua"). Continua, inoltre, il lavoro per la realizzazione del primo mercatino coperto, ulteriore dimostrazione dell'impegno di questa Amministrazione”.