Vaccini a Baronissi: "Mancano all'appello circa 4mila residenti" Sono 13.474 le dosi somministrate

Campagna vaccinale: l'appello del sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante: "Mancano, dai numeri che ci comunica Soresa - sottratti gli 0 -12 anni - circa quattromila persone residenti."

I responsabili del centro vaccinale di Baronissi comunicano l’avvenuta somministrazione in favore di tutti i cittadini residenti registrati in piattaforma informatica, ad eccezione di un centinaio non presentatisi, e la conseguente difficoltà a procedere nel servizio.



"Dunque vorrei ancora sollecitare tali concittadini pur nel rispetto di ogni individuale diritto di scelta. Ricordo ancora che, come ampiamente comunicato, ciascun cittadino che dovesse avere difficoltà nella registrazione alla piattaforma informatica può farlo richiedendo collaborazione all’ufficio di unità di crisi comunale." Spiega la fascia tricolore.

Sono 13.474 le dosi somministrate, di cui 10.783 prime dosi e 2.691 seconde dosi. In totale, il 62,91% della popolazione residente ha ricevuto almeno una dose di vaccino.