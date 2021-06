Praiano, l'Amalfitana chiude al traffico. Federalberghi: ora basta Gagliano: ci si è cullati sugli allori dopo il ripristino ad Amalfi, così si penalizza il turismo

"Stando alla nuova ordinanza sindacale emessa dal Comune di Praiano, con le disposizioni della viabilità sul tratto interno della SS163 chiuso al traffico veicolare (eccetto che per i residenti), che fa capo ai lavori di rifacimento del manto stradale, a partire da oggi, lunedì 14, fino al prossimo giovedì 17 giugno, in qualità di oresidente di Federalberghi Salerno non posso non fare una considerazione su tutte: che “strada” vuole prendere la politica?". Comincia così la nota con la quale Giuseppe Gagliano commenta il provvedimento da parte dell'amministrazione della Costiera Amalfitana.

"Dopo il lavoro particolarmente efficiente portato avanti per ripristinare nel breve termine la situazione di grave danno in cui versava Amalfi prima della ripresa della stagione estiva, dove abbiamo osservato una cospicua passerella di istituzioni seguita dal meritato plauso, tuttavia, da quel momento ci si è però adagiati sugli allori: basti guardare la mole di impianti semaforici con compromissione del flusso veicolare, conseguenti code e traffico in tilt in entrata e uscita dalla Costiera, ormai da lungo tempo", denuncia Gagliano.

"Nello specifico, nostro malgrado, Praiano diventa oggetto di discussione con questa nuova interruzione che incombe. Che succederà per i turisti, evidentemente non residenti? E i lavoratori? Perché non aver approfittato del periodo di lockdown per approntare i lavori di riqualificazione? C’è una spiegazione logica da poter riferire ai proprietari delle strutture ricettive che hanno riaperto solo da pochi giorni? Una situazione che, ora, non ha né capo né coda, ci aiutassero a comprendere. Nell’attesa, provvederemo immediatamente a chiedere lo slittamento della chiusura della strada a mezzanotte, ora che coincide con il coprifuoco attualmente in vigore", la reprimenda del presidente di Federalberghi Salerno.