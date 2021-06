Report sicurezza a Pontecagnano: 612 persone controllate e 15 denunce Multati anche 5 cittadini per abbandono di rifiuti

Nel corso dell'ultima settimana, a Pontecagnano Faiano, i carabinieri, con un totale di 72 unità impiegate, hanno controllato 612 persone e 317 veicoli. Sono state effettuate 10 perquisizioni personali e una perquisizione domiciliare. Nel corso delle verifiche 15 persone sono state denunciate in stato di libertà, una è stata segnalata per uso di stupefacenti, mentre sono state 8 le contravvenzioni emesse.

La Polizia Locale, impegnata principalmente in prossimità del Ponte ASA, dove è stata installata una telecamera per la prevenzione ed il controllo del tratto, ha elevato 35 verbali anche grazie a 2 postazioni autovelox.

Sono stati, invece, 5 i verbali effettuati dalle Guardie rurali per abbandono rifiuti, ognuno per l'ammontare di 500 euro.

Da menzionare anche il Nucleo Elicotteristi che mette in campo le proprie risorse e i propri mezzi a supporto di queste attività.

Grazie alla presenza di Carabinieri, Polizia Locale e ASAD Pegaso, continuano infine spedite le operazioni presso il polo vaccinale di Pontecagnano Faiano, dove è stata superata la soglia del 50% delle inoculazioni effettuate.

“Sempre meticoloso ed efficace il lavoro compiuto dalle Forze dell’Ordine nell’arco della settimana. Un grazie ai Comandanti ed alle donne ed agli uomini che ogni giorno si spendono per preservare la nostra tranquillità ed incolumità. Ai cittadini, come sempre, l’invito ad agire con senso civico e nel pieno rispetto delle leggi”, ha precisato il Sindaco Giuseppe Lanzara.