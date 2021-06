Battipaglia, scontro sul bilancio. Francese esulta, Inverso attacca Il sindaco: disavanza azzerato. L'esponente di Italia viva: arroganza e presunzione

«L'amministrazione e la sua pseudo maggioranza di “fine stagione” che, in consiglio comunale, a tempo oramai scaduto, senza nessuna nuova legittimazione popolare, con arroganza e presunzione deliberano e sentenziano sul futuro della città. L'ultima parte in commedia di una sindaca sola al comando. Inopportuna e delegittimata dalla stessa proroga (emergenza Covid) di cui strumentalmente abusa senza avere rispetto per niente e di nessuno». Queste le parole con le quali Vincenzo Inversa, di Italia Viva, commenta l'ultimo consiglio comunale di Battipaglia.

Nel mirino l'approvazione dello strumento finanziario, che ha diviso le forze politiche su fronti contrapposti in vista delle prossime elezioni amministrative.

Di tutt'altro avviso il commento della fascia tricolore della Piana del Sele: "Un risultato storico per la nostra città: azzerato il disavanzo, ottenuto dal buon governo. Lontani dalle polemiche guardiamo al futuro, guardiamolo insieme", le parole di Cecilia Francese.